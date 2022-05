Carlo Sainaghi, il pensionato morto in casa: il suo corpo trovato dopo un mese Carlo Sainaghi aveva 70 anni: è stato trovato morto in casa a Castellanza, in provincia di Varese. Il suo corpo è stato trovato dopo un mese dal decesso.

A cura di Ilaria Quattrone

Era morto da oltre un mese. Carlo Sainaghi aveva settant'anni: il suo corpo è stato trovato nella mattinata di sabato, 14 maggio, nel suo appartamento di Castellanza, comune di quattordicimila abitanti in provincia di Varese. I militari lo hanno trovato dopo che alcuni vicini hanno sentito uno strano odore. Nessun amico stretto, nessun parente: nessuno che andasse a trovarlo.

I vicini allarmati dal cattivo odore

Se non fosse stato per il caldo degli ultimi giorni, nessuno avrebbe lanciato l'allarme: il cattivo odore ha fatto scattare i vicini. I militari, arrivati in via Solferino, hanno aperto l'appartamento e fatto la macabra scoperta: il corpo del pensionato, ormai in stato di decomposizione, era riverso a terra. Sulla base degli accertamenti svolti dai carabinieri, sul corpo dell'uomo non c'erano segni di violenza. Si ipotizza quindi che il 70enne sia morto per un malore.

Rintracciati alcuni parenti

Non risolta inoltre che fosse seguito dai servizi sociali. A differenza di Marinella Beretta, l'anziana trovata morta in casa dopo due anni e per la quale nessun famigliare si è fatto avanti, sono stati rintracciati alcuni lontani parenti che si occuperanno dei funerali. Sull'episodio si è espressa anche la sindaca di Castellanza, Mirella Cerini. In base a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della sera", la prima cittadina ha affermato che questo è l'ennesimo episodio che fa riflettere: "Tempo fa, ma in un contesto legato alla lotta contro le truffe, avevamo lanciato il progetto “adotta un anziano”, che rimane ancora valido anche contro il problema della solitudine".