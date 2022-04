Marinella Beretta, trovata morta in casa dopo due anni: nessun erede si è fatto avanti Non si è fatto più avanti alcun parente per l’eredità di Marinella, l’anziana donna trovata morta in casa dopo due anni. Per questo motivo, a meno che non si presenti qualcuno in questi giorni, il proprietario di casa di Marinella con il suo legale presenterà istanza in Tribunale per la nomina di un curatore.

A cura di Ilaria Quattrone

Nessun erede si è fatto più avanti. Dopo la rinuncia di tre persone all'eredità di Marinella Beretta, la donna che era stata trovata morta dopo due anni nella sua casa di Como, l'avvocato del proprietario di casa dell'anziana, Alberto Timponi, aveva confermato a Fanpage.it che insieme al suo assistito si erano dati come termine ultimo il periodo di Pasqua prima di presentare istanza al Tribunale per la nomina di un curatore.

Sarà presentata istanza per nominare un curatore

Nonostante questa ulteriore proroga, nessun parente si è palesato. Nemmeno la persona che, diverse settimane fa, aveva contattato il legale chiedendo informazioni circa la procedura da seguire per dimostrare la parentela tra lui e Marinella. In base a quanto riferito dall'avvocato a Fanpage.it, questa persona non ha dato più alcuna notizia né per dire se fosse parente della donna né per il contrario. E per questo motivo, una volta che il proprietario di casa di Marinella, che aveva proprio concesso l'usufrutto a vita alla donna, rientrerà in Italia sarà firmata e depositata l'istanza in Tribunale. Ovviamente, nel caso in cui in questo lasso di tempo dovesse farsi avanti qualcuno, sarà sospesa l'iniziativa. Le speranze però ormai sono molto poche.

Chi è Marinella, la donna trovata morta in casa dopo due anni

Marinella è morta per cause naturali. Il suo corpo è stato trovato in stato di semi-mummificazione a distanza di due anni dal decesso. La donna era seduta sulla sedia della sua cucina. A inizio febbraio, un vicino di casa aveva telefonato al proprietario di casa, che vive in Svizzera, spiegando di non essere riuscito a contattare la donna per riferirle di alcuni alberi pericolanti. Il proprietario quindi, non riuscendo in alcun modo a parlare con la donna, aveva chiamato le forze dell'ordine che avevano poi fatto la scoperta.