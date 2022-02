Marinella, trovata morta in casa dopo due anni: il decesso per cause naturali, presto i funerali Marinella Beretta è morta per cause naturali: è quanto emerso dall’autopsia. A confermarlo a Fanpage.it, è la Questura. Nei prossimi giorni quindi si svolgeranno i funerali.

A cura di Ilaria Quattrone

Marinella Beretta è morta per cause naturali. è questo l'esito dell'autopsia che è stata svolta nei giorni scorsi. La conferma arriva a Fanpage.it dalla Questura di Como. I risultati dell'esame consentono adesso di poter svolgere i funerali che, secondo alcuni fonti del Comune contattate sempre da Fanpage.it, potrebbe svolgersi nei prossimi giorni. Per il momento aleggia il mistero circa l'effettiva esistenza o meno di famigliari o parenti.

Il mistero sui parenti

Sembrerebbe infatti che alcuni parenti della donna, residenti a Reggio Emilia, siano scomparsi nuovamente dopo che negli ultimi giorni si erano palesati. La paura è sempre stata che qualcuno potesse farsi avanti con l'intento di vantare un qualsiasi diritto sull'eredità: eredità che non dovrebbe essere molto cospicua considerato che la 70enne non era proprietaria della casa né di grandi somme di denaro. Marinella viveva infatti nella casa in cui è stata trovata morta: l'abitazione era stata poco venduta a un imprenditore svizzero che aveva concesso l'usufrutto a vita.

Ancora non si ha una data dei funerali

È stato proprio il proprietario di casa di Marinella a dare l'allarme alle forze dell'ordine: era stato contattato da alcuni vicini che lamentavano come le piante stessero invadendo la strada. L'uomo aveva provato a chiamarla, ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Aveva così allertato le forze dell'ordine che hanno poi trovato il corpo di Marinella sulla sedia della cucina: da lì la scoperta che la 70enne era morta due anni prima. Adesso si aspetta di poter dare un ultimo saluto alla donna: "Almeno nel giorno del suo funerale non lasciamola sola", ha chiesto il sindaco di Como, Marco Landriscina.