Carabinieri controllano un furgone abbandonato a Montichiari e trovano cento chili di cocaina: indagini in corso

Foto di repertorio

Cento chili di cocaina sono stati trovati all'interno di un furgone abbandonato a lato di una strada a Montichiari (in provincia di Brescia). La scoperta è stata fatta dai carabinieri nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio, che ora stanno indagando per risalire alla provenienza e alla eventuale destinazione di quel quantitativo di droga. Stando a una prima valutazione, quel quintale di cocaina avrebbe fruttato nel mercato più di 3 milioni di euro.

Al momento, sulle indagini vige il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Brescia e di Desenzano. Non si sa ancora per quanto tempo quel furgone sia rimasto abbandonato a bordo carreggiata di una strada pubblica in località Boschetti di Montichiari, ma sicuramente è passato abbastanza tempo da far insospettire i residenti della zona e le pattuglie dei militari.

Così, poco dopo la mezzanotte tra il 10 e l'11 gennaio, i carabinieri hanno deciso di aprire i portelloni posteriori di quel mezzo per verificarne il contenuto. Davanti ai militari sono apparsi diversi borsoni che, al loro interno, custodivano dieci panetti di cocaina da 10 chili ciascuno. Un quintale di droga che, se venduta tutta, avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro.

La sostanza è stata subito posta sotto sequestro. I carabinieri sono al lavoro per risalire alla sua provenienza e anche alla sua eventuale destinazione. Per il momento, i militari non avrebbero preso alcun provvedimento. Il furgone ha targa italiana ed è intestata a una persona sulla quale sono ancora in corso i vari accertamenti del caso. Non è escluso, infatti, che il mezzo sia stato precedentemente rubato proprio per scopi criminosi.