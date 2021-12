Capriolo, attraversa la strada e viene investita: muore la 60enne Daniela Bertazzoli Una donna di 60 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre stava attraversando la strada in un punto non molto illuminato: l’automobilista le ha praticato subito il massaggio cardiaco.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia ieri pomeriggio a Capriolo, in provincia di Brescia. Qui una donna è stata investita e uccisa da un'auto mentre stava attraversando la strada. Nulla sono serviti i tentativi di rianimarla sul posto. Neanche la corsa in ospedale in elicottero è stata sufficiente a salvarle la vita.

L'automobilista le ha praticato subito il massaggio cardiaco

Ora tutto il paese piange Daniela Bertazzoli, una donna di 60 anni che ha vissuto gran parte della sua vita a Corte Franca prima del trasferimento a Capriolo nel 2014. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna verso le 17 si trovava vicino al centro "Green Flor", che dista a pochi metri da casa sua. Era appena uscita dal negozio dove aveva fatto compere quando ha deciso di attraversare la ex statale 469 in un tratto non molto illuminato e non sulle strisce pedonali. Proprio in quel momento però stava arrivando una macchina, una Bmw X1 guidata da un 40enne di Capriolo, che non ha potuto evitarla. Come riporta Brescia Today, i testimoni che hanno assistito alla tragedia hanno riferito che l'auto viaggiava a velocità moderata. L'automobilista, che è anche un volontario soccorritore, si è immediatamente fermato e ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco alla donna, ma per lei non c'è stato più nulla da fare. Poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno intubato la donna sul posto e trasportata in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia. Daniela non ha mai più preso conoscenza: è morta pochi minuti dopo. Tutto il paese ora la ricorda: a Capriolo infatti in tanti la conoscono dal momento che era una collaboratrice scolastica di una scuola della piccola cittadina del Bresciano. Intanto sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per eseguire tutti i rilievi del caso.