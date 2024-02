Capodanno cinese a Milano 2024: orari della parata ed eventi in programma l’11 febbraio Iniziano i festeggiamenti per il Capodanno Cinese: sono in programma diversi eventi, tra i quali la parata all’Arco della Pace. Quest’anno entriamo nell’anno del Drago. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È tutto pronto per l'inizio dei festeggiamenti del Capodanno Cinese, un evento che raccoglie annualmente tantissimi cittadini e curiosi. Nella giornata di domenica 11 febbraio è in programma la tradizionale parata che si svolgerà in Corso Sempione. Quest'anno si festeggerà l'anno del Drago, che è simbolo di prosperità, coraggio e benessere. A organizzare la festa sarà il Coordinamento della associazioni cinesi a Milano.

Quando inizia la parata all'Arco della Pace per il Capodanno Cinese

La parata inizierà domenica 11 febbraio e precisamente alle ore 14. L'appuntamento tanto atteso si svolgerà all’Arco della Pace e non più in via Paolo Sarpi perché "troppo piccola". Dall'organizzazione specificano che si terrà anche in caso di pioggia. Dopo i saluti istituzionali, che vedranno presente il sindaco Giuseppe Sala e il console cinese, inizierà l'evento con la danza del Leone e del Drago e le esibizioni di arti marziali. Considerato che l'anno scorso hanno assistito trentamila persone, saranno allestiti un palco con maxischermi.

Tutti gli eventi in programma per il Capodanno Cinese a Milano

Il Mercato Centrale, che si trova all'interno della Stazione Centrale, ha organizzato alcuni eventi completamente gratuiti e che sono iniziati già ieri e termineranno nella giornata domenica. Oggi, alle 10.30, ci sarà un'esibizione dell’Accademia italiana di arti marziali cinesi Shen Qi Kwoon Tai.

Domenica, alle 10.30, ci sarà invece la Danza propiziatoria del Dragone. Tantissimi i ristoranti che festeggeranno come Shoo Loong Kan in via Farini o ancora il locale Bon Wei. Tutti delizieranno i clienti con piatti, musica e tanto divertimento.