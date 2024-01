Si cerca Simba, il cane scappato per un petardo: “Questi festeggiamenti fanno soffrire gli animali” Il cane Simba è scappato davanti agli occhi dei proprietari dopo lo scoppio di un petardo al parco di Cesano Boscone. “Con i botti di Capodanno abbiamo perso ogni speranza di trovarlo. L’episodio serva a riflettere sulle conseguenze di questi festeggiamenti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È scappato a gambe levate, correndo all'impazzata per la paura. Così si è perso Simba, il cane fuggito lo scorso 25 dicembre dal Parco dei Fontanili, nella zona tra Cesano Boscone e Baggio, dopo lo scoppio improvviso di un petardo da parte di un gruppo di ragazzini: era stato portato a correre nel verde dai proprietari dopo il pranzo di Natale, e risulta disperso ormai da una settimana.

Tra la disperazione dei padroni e l'amarezza delle varie associazioni animaliste. "Vorremmo anche che questo episodio servisse a sensibilizzare di più sulle conseguenze di questo genere di festeggiamenti, soprattutto per i poveri animali", è la denuncia di Debora Fiora, titolare dell'associazione di volontariato Acchiapalevrieri in prima linea da giorni per cercare Simba.

"Con i botti di Capodanno poi abbiamo perso ogni speranza di trovare il cane, se davvero era ancora in zona", racconta a Il Giorno la volontaria. "Da prima di mezzanotte è cominciata infatti una vera e propria battaglia di fuochi e botti, dalle finestre, nei cortili, che si è intensificata fino costringerci ad allontanarci per non correre dei seri rischi".

Ora un'intera comunità è sulle tracce di Simba, senz'altro più terrorizzato e inerme che mai. "È un cane di taglia media, ha due anni", la descrizione per facilitare le sue ricerche. "Il colore è nero con il petto bianco, e anche un po' le zampe. Se lo vedete chiamate il 328 0336090, o il 389 1043095″.