Caos treni a Milano, ressa di passeggeri in stazione (e l’aereo per Roma raggiunge i mille euro) Ressa di passeggeri bloccati in Stazione Centrale a Milano dopo il deragliamento di un treno merci nello snodo ferroviario di Firenze. La circolazione riprenderà dopo le 12, ma resterà comunque perturbata (tra ritardi e cancellazioni) per tutta la giornata di oggi.

L’immagine di una passeggera pubblicata su Facebook

Tifosi dell'Inter in visita per il match di Champions League, visitatori del Salone del Mobile, lavoratori e semplici turisti di passaggio a Milano.

C'è di tutto all'interno della folla che da stamattina all'alba occupa stabilmente i binari della Stazione Centrale del capoluogo, in attesa di partire, dopo il deragliamento di un treno merci all'altezza della stazione di Firenze Castello che ha interrotto il traffico ferroviario da Nord a Sud.

Un biglietto aereo per Roma costa oltre mille euro

Italia spezzata in due, insomma, e passeggeri nel caos, bloccati ormai da ore, anche nella principale stazione meneghina. Tra treni in ritardo fino a 180 minuti e convogli cancellati, le soluzioni per spostarsi all'ultimo minuto sono ormai poche – e soprattutto assai onerose, in termini di costi: un aereo da Linate per la Capitale, ad esempio, adesso sui principali portali di viaggio costa oltre mille euro (e per la precisione 1.199 euro). "Solo" 903 euro quello più economico e rapido allo stesso tempo.

La circolazione resterà perturbata anche nel pomeriggio

La circolazione dei treni, a quanto annunciato dal sito e dagli altoparlanti di Trenitalia, riprenderà dopo le 12. Ma le conseguenze del deragliamento si faranno sentire ancora per tutto il pomeriggio di oggi. "I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali", fanno infatti sapere dall'ufficio comunicazione della società. A questo link l'elenco completo delle corse che hanno subito modifiche o cancellazioni.