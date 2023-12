Cane scivola in un dirupo e rimane intrappolato nel ghiaccio: il salvataggio dei vigili del fuoco Un cane è scivolato in un dirupo ed è rimasto intrappolato nel ghiaccio: i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme lo hanno salvato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un salvataggio spettacolare quello dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme proprio alla viglia di Natale. I pompieri, infatti, hanno salvato un cagnolino che era finito in un dirupo ed era rimasto intrappolato. L'animale era di proprietà di un escursionista che ha immediatamente chiamato i soccorritori.

La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo le 14 di ieri, domenica 24 dicembre. L'uomo si trovava in zona montuosa al Pizzo Tornello insieme ai suoi tre cani: è un'area che si trova nel territorio di Vilminore di Scalve e precisamente a oltre duemila metri di quota. A un certo punto, uno dei suoi cani è finito in un dirupo. Ha così chiamato i vigili del fuoco.

L'uomo, infatti, non riusciva a recuperare l'animale a causa del fondo ghiacciato. Sul posto sono stati inviati i pompieri del distaccamento di Darfo Boario Terme, comune della provincia di Brescia. Per consentire il recupero, è stato fatto decollare un elicottero dei vigili del fuoco di Varese che è arrivato in poche decine di minuti.

Leggi anche Fuga di gas in un palazzo a Milano: sono state evacuate 70 persone

I pompieri sono riusciti così a recuperare il cane e consegnarlo al legittimo proprietario: fortunatamente il cucciolo stava bene.