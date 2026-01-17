Cane abbaia e attira i passanti: così ha salvato il padrone che era in arresto cardiaco

A Bettolino di Mediglia (Milano) un cane ha salvato il suo padrone: ha infatti abbaiato furiosamente attirando l’attenzione di due passanti, che hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco.

Ha salvato il suo padrone. È questo quanto accaduto a Bettolino di Mediglia, comune dell'hinterland di Milano, dove un cane ha abbaiato e ha attirato l'attenzione di alcuni passanti permettendo così di aiutare il suo legittimo proprietario, che era in arresto cardiaco. La vicenda è avvenuta ieri, venerdì 16 gennaio 2026, attorno alle 13 in via Stella Polare.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo, che ha 52 anni, e l'animale stavano passeggiando. A un certo punto, il 52enne si è accasciato al suolo: il suo corpo era nascosto tra alcune automobili posteggiate. Il cane ha iniziato ad abbaiare furiosamente. In questo modo, ha attirato l'attenzione di due passanti. Le due persone, nella speranza di capire cosa stava preoccupando l'animale, si sono avvicinati a lui e hanno trovato il padrone a terra.

Come raccontato dal quotidiano Il Cittadino di Lodi, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. In attesa del loro arrivo, uno dei due ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco mentre l'altro è corso nella scuola vicina dove c'era un defibrillatore. Insieme hanno praticato le manovre di rianimazione seguendo ovviamente le indicazioni telefoniche degli operatori sanitari del 118. Appena sono arrivati i paramedici, intervenuti con un'automedica, questi hanno continuato a rianimarlo e sono poi riusciti a trasferirlo vivo al pronto soccorso a San Donato. L'intervento dei due passanti, ma soprattutto il cane che abbaiando ha catturato la loro attenzione, hanno permesso al 52enne di essere salvato. Una storia, quindi, che possiamo dire essersi conclusa con un lieto fine.