milano
video suggerito
video suggerito

Si tuffa nel canale a Monzambano per tentare di salvare il cane, ma non riesce a tornare a riva: morto 46enne

Un 46enne è morto annegato nel canale Virgilio a Monzambano (Mantova). L’uomo si era tuffato in acqua per salvare il cane. L’animale è stato recuperato vivo dai soccorsi.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un 46enne è morto annegato nella serata di ieri, sabato 24 gennaio, nel canale Virgilio a Monzambano (in provincia di Mantova). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo si sarebbe gettato nel corso d'acqua nel tentativo di salvare il cane che stava rischiando di affogare. Il 46enne, però, non è più riuscito a raggiungere la riva. All'arrivo dei soccorsi, era ormai deceduto. L'animale, invece, è stato tratto in salvo.

Come riportato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la richiesta di intervento alla centrale operativa è arrivata poco prima delle 23 del 24 gennaio. Sul posto, nelle campagne di Olfino, tra Monzambano e Valeggio sul Mincio, sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del Distaccamento di Castiglione e di Bardolino, dotata di moto barca, un'ambulanza e due auto mediche in codice rosso insieme ai carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. I soccorritori, però, hanno potuto solo recuperare il corpo ormai senza vita del 46enne e riportare il cane a riva.

A dare l'allarme sono stati i familiari del 46enne, il quale era uscito per una passeggiata insieme all'animale e non era più rientrato in casa. L'ipotesi più probabile è che il cane sia scivolato nel canale per qualche motivo e che l'uomo si sia gettato in acqua per recuperarlo. Tuttavia, forse a causa delle temperature rigide, non è più riuscito a raggiungere la riva.

Attualità
Cronaca
Mantova
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Davide Lacerenza: “Bevevo 30mila euro di champagne al mese, ora mangio i broccoli. Wanna Marchi? La mia maestra”
"Sono stato tra i primi strip-man d'Italia": Davide Lacerenza e i principi della notte di Milano
"Stefania Nobile? Molti la vedono come il diavolo, ma se il diavolo è al tuo fianco puoi fare di tutto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views