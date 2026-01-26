Chi era Enea Tonoli, morto dopo essersi tuffato in un canale per salvare il suo cane

Enea Tonoli è l’uomo che è morto annegato nel canale Virgilio a Monzambano (Mantova). Il 46enne si era tuffato in acqua nel tentativo di salvare il suo cane che stava rischiando di affogare.

Enea Tonoli

Si chiamava Enea Tonoli l'uomo di 46 anni che la sera dello scorso 24 gennaio ha perso la vita, annegando nel canale Virgilio a Monzambano (in provincia di Mantova). Il 46enne si era tuffato nel tentativo di salvare il suo cane che stava rischiando di affogare. Tonoli lavorava per il Comune come operatore ecologico e operaio ed era attivo nel volontariato e nella Pro Loco. "Eri gentile, simpatico e sempre disponibile ad aiutare chiunque avesse bisogno di aiuto", lo ricordano gli amici su Facebook. "Eri una persona dal cuore grande".

La ricostruzione della vicenda

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti risalirebbero all'incirca alle 22:00 di due giorni fa. L'uomo stava passeggiando in compagnia di un amico e del proprio cane nella zona di Olfino, tra Monzambano e Valeggio sul Mincio, quando l’animale sarebbe scivolato nel canale. È a quel punto che il 46enne si sarebbe tuffato in acqua nel tentativo di riportare l'animale a riva senza più riemergere. Non vedendolo tornare, l'amico ha lanciato l'allarme.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del Distaccamento di Castiglione e di Bardolino, dotata di motobarca, un'ambulanza e due auto mediche in codice rosso insieme ai carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. Tuttavia, una volta giunti nei pressi del canale, i soccorritori del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso di Tonoli per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Il cane è stato, invece, ritrovato vivo poco più a valle.