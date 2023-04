Camper sbanda e finisce contro le barriere: ferito l’uomo alla guida e il suo cane Nella mattinata di oggi 22 aprile un uomo ha perso il controllo del suo camper andando a sbattere contro le barriere mentre viaggiava in autostrada in direzione della Svizzera.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nel tratto autostradale che collega Como alla Svizzera. Qui nella mattinata di oggi 22 aprile un uomo ha perso il controllo del suo camper andando a sbattere contro le barriere. Nel dettaglio – come riporta la testa locale Qui Como – l'incidente è avvenuto nel tratto della A9 tra la galleria di Monte Quarcino e la dogana, nelle vicinanze dello svincolo per Tavernola e Cernobbio.

Subito sono scattati i soccorsi: il conducente del mezzo è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. A bordo c'era anche il cane del conducente che è stato subito soccorso e affidato alle cure medice di un veterinario: anche l'animale fortunatamente non è in pericolo di vita. Intanto sul posto è arrivata anche la polizia locale che ha chiuso il tratto autostradale e ha bloccato il traffico in direzione della Svizzera: una corsia è stata riaperta poco dopo. Restano però qualche chilometri di coda.