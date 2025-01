video suggerito

Cammina in strada e non si accorge del tombino aperto: precipita per quattro metri Una persona è accidentalmente caduta per circa 4 metri in un tombino mentre passeggiava per Monza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura in via Alessandro Manzoni a Monza. Una persona è accidentalmente caduta per circa 4 metri in un tombino mentre passeggiava per strada. Stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, il tombino era aperto per alcuni lavori di manutenzione. Sul posto i soccorritori sono intervenuti con un'autopompa da Desio e il carro SAF ( Speleo Alpino Fluviale) dalla sede centrale di Monza.

Il personale ha recuperato la persona tramite tecniche SAF. Fortunatamente la persona è stata soccorsa e non ha riportato gravi ferite: è stata trasporta in codice verde in ospedale dal personale Areu giunto in posto. Sul posto anche le forze dell'ordine impegnate per tutti i rilievi del caso.