Camionisti litigano durante la sosta, uno estrae un coltello e colpisce l’altro: denunciato Due camionisti stavano litigando durante una sosta notturna. Hanno iniziato a litigare e uno dei due ha colpito l’altro con un coltello. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

La scorsa notte, tra sabato e domenica 4 dicembre, in via Colombriolo a Carimate, in provincia di Como, una discussione per futili motivi tra due camionisti è degenerata in un'aggressione. Uno dei due ha estratto un coltello e colpito l'altro due volte. L'aggressore è stato denunciato, mentre il ferito ricoverato non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione durante la sosta

Stando alle prime ricostruzioni, erano in sosta nei pressi dell'Agenzia delle dogane. Entrambi di origini rumene, avrebbero iniziato a discutere per futili motivi. Poi intorno alle una di notte uno dei due, un 30enne, avrebbe estratto un coltello e colpito il collega a una mano e al fianco.

Sul posto è arrivata d'urgenza l'ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù e l'automedica. Le condizioni del ferito, un uomo di 28 anni, sono poi apparse meno gravi di quanto temuto al primo intervento.

Il camionista è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, mentre il suo aggressore è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Cantù per lesioni aggravate.