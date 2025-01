video suggerito

Camion perde acido solforico da due cisterne da mille litri nel Milanese: vigili del fuoco al lavoro Un camion ha perso acido solforico da due cisterne da mille litri ciascuna lungo la provinciale 17 a Cerro al Lambro (Milano) nella mattinata di oggi, 3 gennaio. I vigili del fuoco sono al lavoro per il travaso della sostanza chimica e per la messa in sicurezza dell’area. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

L'intervento dei vigili del fuoco a Cerro al Lambro

Le squadra dei vigili del fuoco del Comando di Lodi sono intervenute nella mattinata di oggi, venerdì 3 gennaio, lungo la strada provinciale 17, nel territorio comunale di Cerro al Lambro (nella Città Metropolitana di Milano), per la perdita di sostanza chimica da parte di un automezzo pesante. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, le due cisterne da mille litri ciascuna trasportate dal camion hanno fatto fuoriuscire una quantità ancora non definita di acido solforico. Gli specialisti del Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) del Nucleo regionale Lombardia proveniente da Milano stanno eseguendo il travaso della sostanza chimica e la messa in sicurezza dell'area.

I mezzi dei vigili del fuoco intervenuti a Cerro al Lambro

La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 11 del 3 gennaio, quando da due cisterne trasportate da un automezzo pesante è fuoruscita una sostanza chimica. L'incidente, su cui si dovranno fare degli accertamenti per poterne ricostruire la dinamica, si è verificato a Cerro al Lambro, comune che si trova al confine con le provincie di Lodi e di Pavia. Come prima cosa, i vigili del fuoco hanno interdetto il traffico temporaneamente sulle due strade provinciali interessate per consentire la bonifica da parte degli specialisti.

I tecnici del Nbcr sono arrivati poco dopo con due mezzi specializzati per il trattamento di emergenze chimiche. Sono iniziate subito le operazioni di travaso della sostanza chimica, ovvero acido solforico, e, nel frattempo, si è provveduto a mettere in sicurezza l'area coinvolta nell'incidente.