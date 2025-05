video suggerito

Cambia strada per evitare la polizia e si schianta contro un semaforo con lo scooter a Milano: morto un 21enne Un 21enne è deceduto nelle prime ore del 21 maggio dopo essersi schiantato con lo scooter contro un semaforo in Marco d'Agrate a Milano. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo poco prima aveva cambiato strada e accelerato per evitare un controllo della polizia.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 21enne è deceduto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio dopo essersi schiantato con uno scooter contro un semaforo in via Marco d'Agrate a Milano, in zona Corvetto. Stando alle prime informazioni, pare che poco prima avesse incrociato sul suo percorso una Volante della polizia di Stato e che abbia accelerato per evitare un controllo. Quando i sanitari sono intervenuti in suo soccorso, il ragazzo versava in condizioni critiche sull'asfalto. I medici hanno dichiarato il suo decesso poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 3 del 21 maggio. Stando a quanto emerso finora, il 21enne di origini libiche stava guidando uno scooter Tmax quando, in viale Ortles, avrebbe incrociato una Volante della polizia di Stato. A quel punto, il ragazzo avrebbe deciso di accelerare e di cambiare strada forse per evitare un controllo degli agenti.

Arrivato in via Marco d'Agrate, però, all'altezza dell'incrocio con via Cassano d'Adda avrebbe perso il controllo dello scooter finendo per schiantarsi contro un semaforo posizionato su un'isola spartitraffico. L'impatto è stato violento e lo ha fatto sbalzare di diversi metri. Dai primi controlli pare che non avesse la patente.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno accompagnato il ragazzo con la massima urgenza all'ospedale Humanitas di Rozzano dove poco dopo è deceduto. I rilievi sono stati affidati agli agenti del Radiomobile della polizia locale che dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto.