Corteo al Corvetto per Mahmoud Mohamed, morto per evitare la polizia: “Te ne sei andato troppo giovane, come Ramy”

Mahmoud Mohamed è morto lo scorso 20 maggio a Milano dopo essersi schiantato con lo scooter contro un semaforo. Il 21enne aveva visto una pattuglia della polizia e aveva accelerato per evitare un controllo. Amici e parenti hanno organizzato in suo ricordo una fiaccolata nel quartiere Corvetto dove viveva e dove è avvenuto l'incidente.

A cura di Enrico Spaccini

Mahmoud Mohamed

Una fiaccolata è stata organizzata per la serata di oggi, martedì 27 maggio, nel quartiere Corvetto di Milano in ricordo di Mahmoud Mohamed, morto lo scorso 20 maggio in via Marco d'Agrate. Il 21enne era amico d'infanzia di Ramy Elgaml e i due sono deceduti con una dinamica simile. Entrambi in sella a uno scooter si sono schiantati contro un semaforo all'altezza di una curva, ma mentre il 19enne stava scappando dai carabinieri insieme a Fares Bouzidi, Mohamed aveva accelerato per evitare una pattuglia della polizia.

Alla fiaccolata sono presenti un centinaio di persone, tra cui anche la sorella del 21enne che ha ricordato che il fratello stava studiando da perito meccanico e che sognava di trovare presto un lavoro. Il corteo è partito da piazzale Corvetto e terminerà all'incrocio in cui Mohamed ha perso la vita.

Mahmoud Mohamed e Ramy Elgaml

La fiaccolata per Mohamed

"Ancora una volta manca il rispetto per chi perde un figlio, un fratello e un amico. Ci dipingono come delinquenti solo perché veniamo dalle periferie e alcuni di noi hanno origini non italiane", è stato detto al megafono durante il corteo: "Il nostro pensiero oggi va alla famiglia di Moma e a Moma stesso, morto troppo giovane proprio come il suo amico Ramy".

La fiaccolata al Corvetto per Mahmoud Mohamed (foto di Fanpage.it – Chiara Daffini)

L'incidente al Corvetto

Stando a quanto ricostruito finora, la sera del 20 maggio Mohamed stava girando in sella a uno scooter Tmax per le strade del Corvetto, il quartiere dove viveva insieme alla famiglia e dove viveva anche il suo amico d'infanzia Elgaml. Arrivato in viale Orles, avrebbe visto un'auto della polizia che stava procedendo nella sua direzione. A quel punto il 21enne, di origine libica, avrebbe svoltato imboccando via Cassano d'Adda.

Arrivato all'incrocio con via Marco d'Agrate, avrebbe perso il controllo dello scooter finendo per impattare contro un semaforo. La polizia, invece, non aveva iniziato un inseguimento, ma avrebbe seguito le sue mosse da lontano insospettiti per quelle manovre improvvise.

Ha collaborato Chiara Daffini