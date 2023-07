Cade un albero per il maltempo e travolge un postino in scooter, soccorso dagli automobilisti di passaggio Un postino è stato travolto da un albero a Paderno Dugnano (Milano). La pianta si è spezzata per il maltempo finendo sul 65enne che ha riportato un trauma cranico e la lussazione di una spalla.

Un postino è stato ferito dal tronco di un albero che si è spezzato a causa dei temporali che si sono abbattuti nella mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, sull'area nord di Milano. Il tronco di uno dei pioppi cipressini di via Europa a Paderno Dugnano si è spezzato precipitando sul 65enne che stava passando lì sotto a bordo dello scooter di servizio. Il postino è stato poi soccorso da alcuni passanti e trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Niguarda con un trauma cranico e la lussazione di una spalla.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11. Il postino stava viaggiando sullo scooter di servizio quando è stato travolto dal tronco crollato per il forte vento. I primi ad arrivare in suo soccorso sono stati alcuni automobilisti che, vedendolo a terra, si sono fermati e hanno sollevato l'albero spezzato.

La caduta della pianta è avvenuta a velocità non particolarmente elevata, ma l'impatto è stato abbastanza violento da rompere la parte posteriore dello scooter. Il postino è stato medicato sul posto dal personale di Varedo Soccorso.

Constatato un trauma cranico e la lussazione di una spalla, il 65enne è stato trasportato con l'autoambulanza in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. In via Europa è arrivata poi anche una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco di Monza che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada.