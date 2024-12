video suggerito

Cade per il forte vento l’albero di Natale in piazza Duomo a Como: sul posto i vigili del fuoco Verso le 5.45 di oggi venerdì 20 dicembre l’albero di Natale di piazza Duomo a Como è caduto per le forti raffiche di vento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Paura verso le 5.45 di oggi venerdì 20 dicembre in piazza Duomo a Como. Il grande albero di Natale è caduto a causa delle forti raffiche di vento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Subito sono corsi sul posto i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio che hanno messo immediatamente in sicurezza la zona. Ora si cerca di ridare la decorazione più importante di Natale della città ai cittadini e ai tanti turisti. La ditta incaricata infatti dei lavori si attiverà nei prossimi minuti, sperando che le condizioni meteo siano più a favore.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, così come il crollo non ha provocato danni significativi alle strutture circostanti. L'albero di Natale verrà riparato e ritornerà a brillare con le sue luci in tempo per i grandi festeggiamenti natalizi. Intanto si stanno facendo tutto gli accertamenti del caso.

La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso nel Comasco un'allerta meteo arancione per il forte vento fino a mezzanotte di oggi venerdì 20 settembre. Stando a quanto precisato, le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità tra 50 e 90 km/h in pianura e valori superiori in quota. Si spera che non ci siano altri danni.