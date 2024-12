video suggerito

Maltempo a Milano, ancora forti raffiche di vento in città: scatta l'allerta meteo gialla Anche per domani, martedì 24 dicembre nonché Vigilia di Natale, proseguirà l'allerta meteo gialla per vento a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre, prosegue l'allerta meteo gialla (rischio ordinario) che è stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia e che riguarderà la giornata di domani, martedì 24 dicembre, nonché la Vigilia di Natale. La misura è stata diramata per le forti raffiche di vento che continuano ad abbattersi sulla città.

Come previsto in questi casi, il Comune ha diffuso le linee guida per i cittadini e le cittadine. In una nota stampa si legge infatti che "si raccomanda durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende".

Un'altra raccomandazione riguarda l'importanza di mettere in sicurezza oggetti e vasi che si trovano sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento: questi infatti, qualora dovessero cadere, potrebbero ferire gravemente eventuali passanti. Il centro operativo comunale di Protezione Civile sarà attivo per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi in città.

Da Palazzo Marino arriva poi la comunicazione che i cittadini e le cittadine che vogliono restare informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione Civile. Non solo: è possibile anche registrarsi al link o scaricare la Appa gratuita che è disponibile sia per i sistemi operativi Ios che Android. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi aggiornamenti.