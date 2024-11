video suggerito

Alberi cadono a Milano per il vento: danneggiate alcune auto e il tetto di un centro commerciale Il vento si sta abbattendo su Milano nel pomeriggio del 20 novembre. Alcune piante sono cadute e hanno danneggiato diverse auto, mentre il tetto di un centro commerciale di Buccinasco è stato parzialmente compromesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono almeno 20 gli interventi che i vigili del fuoco del Comando di Milano hanno dovuto eseguire nelle ultime ore a causa del vento. Le raffiche che si stanno abbattendo sulla città e sulla sua periferia hanno scoperchiato tetti e fatto cadere cartelloni pubblicitari e rami di alberi. Al momento, non si registrano persone ferite. Danni anche nella provincia di Varese.

Danneggiato il tetto di un centro commerciale a Buccinasco

La sala operativa di via Messina ha dovuto inviare diversi pompieri per liberare vetture rimaste danneggiate dal crollo di rami e, in alcuni casi, anche di alcune piante come quelle di via Padova nei pressi di Cascina Gobba.

A Buccinasco, invece, le raffiche di vento hanno compromesso parzialmente il tetto del centro commerciale ‘Emilia' e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per mettere in sicurezza le aree e procedere con le bonifiche necessarie in questi casi.

Il vento ha colpito anche Varese

Non solo Milano, ma anche la provincia di Varese è stata colpita nelle scorse ore dal forte vento. Le squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto procedere con il taglio di alcune piante, e con la relativa messa in sicurezza, in particolare a Sumirago, Bruggiate e Brebbia. Alcune di esse, infatti, erano diventate pericolanti e altre erano state abbattute.

Poco dopo le 14, poi, in via Parini a Varese è scoppiato un incendio tra le sterpaglie. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice intervento di contenimento, in realtà si è trasformato in un qualcosa di ben più impegnativo dato che il vento ha alimentato le fiamme facendole propagare fino a tre auto che erano parcheggiate a bordo strada.