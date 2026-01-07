Cade nella bocca di lupo di casa lasciata aperta dai ladri e batte la testa: gravissima una 67enne

Foto di repertorio

Una 67enne è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco da lunedì sera, 5 gennaio, per una forte contusione alla testa. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna è caduta nella bocca di lupo di casa a Merate (in provincia di Lecco) che era stata lasciata aperta dai ladri che avevano provato a svaligiare l'abitazione. A dare l'allarme è stato il marito, uscito a cercarla perché non la vedeva più rientrare.

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 5 gennaio all'esterno di un'abitazione nella frazione Novate di Merate. In quelle ore, alcuni ladri avrebbero tentato di introdursi nella villetta sollevando la grata della bocca di lupo che conduce ai locali interrati e forzando una finestra. Il sistema di allarme, però, si è attivato e li ha messi in fuga. I padroni di casa, una volta rientrati, hanno controllato che all'interno della casa non mancasse nulla.

Poco dopo, la 67enne è uscita per alcune commissioni. A causa del buio, però, non si è accorta che la grata di protezione era stata rimossa ed è caduta per circa un metro e mezzo, battendo la testa. Non vedendola rientrare, il marito è uscito a cercarla e l'ha trovata ferita in fondo all'apertura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno recuperato la donna e l'hanno affidata alle cure dei sanitari. La 67enne è stata, poi, trasportata in codice rosso (massima urgenza) al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Al momento, la donna è ancora ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata, mentre su quanto accaduto indagano i carabinieri.