milano
video suggerito
video suggerito

Cade nella bocca di lupo di casa lasciata aperta dai ladri e batte la testa: gravissima una 67enne

Una 67enne è ricoverata all’ospedale Manzoni di Lecco per una contusione alla testa. La donna si è ferita cadendo nella bocca di lupo di casa lasciata aperta dai ladri poco prima.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Enrico Spaccini
165 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Una 67enne è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco da lunedì sera, 5 gennaio, per una forte contusione alla testa. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna è caduta nella bocca di lupo di casa a Merate (in provincia di Lecco) che era stata lasciata aperta dai ladri che avevano provato a svaligiare l'abitazione. A dare l'allarme è stato il marito, uscito a cercarla perché non la vedeva più rientrare.

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 5 gennaio all'esterno di un'abitazione nella frazione Novate di Merate. In quelle ore, alcuni ladri avrebbero tentato di introdursi nella villetta sollevando la grata della bocca di lupo che conduce ai locali interrati e forzando una finestra. Il sistema di allarme, però, si è attivato e li ha messi in fuga. I padroni di casa, una volta rientrati, hanno controllato che all'interno della casa non mancasse nulla.

Poco dopo, la 67enne è uscita per alcune commissioni. A causa del buio, però, non si è accorta che la grata di protezione era stata rimossa ed è caduta per circa un metro e mezzo, battendo la testa. Non vedendola rientrare, il marito è uscito a cercarla e l'ha trovata ferita in fondo all'apertura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno recuperato la donna e l'hanno affidata alle cure dei sanitari. La 67enne è stata, poi, trasportata in codice rosso (massima urgenza) al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Al momento, la donna è ancora ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata, mentre su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Attualità
Cronaca
Lecco
165 CONDIVISIONI
Immagine
omicidio
aurora livoli
Il presunto assassino di Aurora Livoli, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato: cosa sappiamo
L'ipotesi della procura: "La ragazza ha cercato di difendersi"
Aurora Livoli ha incontrato Velazco sulla banchina della metro dove aveva aggredito una donna
L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato
Parla la ragazza aggredita in metro da Velazco: "Mi disse: Ti spezzo il collo"
Chi è Gabriel Valdez Velazco l'uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli
Le foto del 57enne indagato per omicidio: in metro aveva aggredito un'altra 19enne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views