Accoltella la moglie alla gola, fermato il marito: 46enne in codice rosso, è gravissima

I carabinieri accorsi dopo l’allarme.

Terribile aggressione nella provincia di Brescia dove un uomo si è scagliato contro la moglie e l'ha accoltellata alla gola questa mattina. L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione locale e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale. Si trova in condizioni gravissime.

L'aggressione davanti casa: cosa è successo

L'allarme è scattato nel corso della mattina di oggi, domenica 4 gennaio 2025, a Capriolo, comune nella provincia di Brescia. Sul luogo della segnalazione sono immediatamente arrivati i militari della stazione locale dei Carabinieri su richiesta del pronto soccorso. Nel luogo dell'accoltellamento i carabinieri hanno fermato l'autore dell'aggressione. Gli operatori sanitari del soccorso sanitario del 118 erano già arrivati sul luogo dei fatti, per soccorrere una donna di 46 anni che aveva riportato delle profonde ferite da taglio al collo.

Accoltella la moglie alla gola: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti questa mattina quando il marito, un cinquantunenne, ha aggredito la donna, scagliandosi contro di lei con il coltello e raggiungendola con i fendenti al collo. Secondo le prime informazioni raccolte fino a questo momento dagli inquirenti, i due prima dell'aggressione avrebbero litigato. Si sarebbe trattata dell'ennesima lite, probabilmente nata per futili motivi legati a questioni di convivenza fra i due. Hanno iniziato a discutere in casa, poi si sono spostati fuori dall'abitazione. È qui che l'uomo ha accoltellato la moglie.

Come sta la donna accoltellata in provincia di Brescia

Come anticipato, sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno cercato di aiutare la donna, gravemente ferita al collo. I soccorritori, arrivati con un'ambulanza, hanno caricato la donna sul mezzo e l'hanno trasportato d'urgenza allo Spedali Civili Brescia. Al pronto soccorso, medici e infermieri hanno valutato le condizioni della donna e le ferite da lei riportate con un codice rosso: si trova ancora nella struttura sanitaria, in condizioni critiche.