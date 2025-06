video suggerito

Cade nel Villoresi durante una passeggiata e rischia di annegare, salvato da un passante: è grave L'uomo stava passeggiando insieme alla moglie quando ha perso l'equilibrio ed è finito nel canale. Un passante lo ha tratto in salvo, mentre i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato e portato in ospedale in codice rosso.

La passeggiata vicino al canale Villoresi nel comune di Parabiago. (Fonte: Facebook)

Questa mattina a Parabiago, in provincia di Milano, un 69enne è scivolato nel Villoresi mentre stava passeggiando sul bordo del canale insieme alla moglie. Un passante lo ha visto ed è riuscito a salvarlo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno stabilizzato l'uomo e l'hanno portato in codice rosso all'ospedale di Magenta. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Parabiago per indagare sull'accaduto.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, domenica 22 giugno, attorno alle 9:00. L'uomo di 69 anni stava camminando sulla passeggiata che costeggia il canale Villoresi a Parabiago in compagnia della moglie, quando ha perso l'equilibrio ed è finito nell'acqua. Un passante, un uomo di origine marocchina, si è accorto dell'accaduto e lo ha salvato.

Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco di Legnano con gli esperti del nucleo SAF (speleo alpino e fluviale). Insieme a loro anche gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, arrivati con un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero.

Dopo le procedure di primo soccorso, i sanitari hanno deciso di trasportare il 69enne all'ospedale di Magenta con un codice rosso, quello di massima gravità. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri di Parabiago che stanno svolgendo tutti gli approfondimenti del caso per capire che cosa sia successo e cosa abbia causato la caduta del 69enne.

Solo pochi giorni fa un'utente su Facebook aveva segnalato che molte staccionate attorno alla passeggiata erano danneggiate e pericolose: "Le staccionate rotte sono un pericolo per tutti quelli che percorrono questa strada" aveva scritto la donna sul gruppo "Succede a Parabiago". Gli approfondimenti aiuteranno a capire se questi danneggiamenti possano aver avuto contribuito alla caduta dell'uomo.

Le staccionate danneggiate lungo la passeggiata (Fonte: Facebook).