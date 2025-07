Cade nei boschi mentre cerca funghi sulle montagne vicino a Sondrio: muore Guido Moratti

Guido Moratti (Foto: Facebook)

Ieri pomeriggio Guido Moratti, un 77enne residente a Stazzona, è morto nei boschi tra Canali e Trivigno, nel territorio di Tirano, in provincia di Sondrio. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, l'uomo sarebbe scivolato e precipitato per circa sette metri durante un'escursione, probabilmente per cercare funghi.

L'allarme per l'emergenza in un luogo impervio è scattato su segnalazione di due passanti attorno alle 16:30 di ieri, venerdì 25 luglio. I soccorsi sono stati mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

Sul posto sono arrivati l'elisoccorso di Caiolo, gli esperti del soccorso alpino della guardia di finanza, il soccorso alpino della stazione di Sondrio, i vigili del fuoco e i carabinieri di Tirano. I medici e paramedici hanno tentato di salvare Moratti con alcune manovre di rianimazione, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista e avviare le procedure per il recupero della salma.

Vista la natura accidentale dell'accaduto, il procuratore di turno non ha ritenuto necessario disporre ulteriori approfondimenti sulla morte del 77enne. Sulla caduta dell'uomo potrebbe aver influito anche la grande quantità di pioggia caduta nelle ultime ore in alcune zone della Lombardia, che potrebbe aver reso il terreno scivoloso e pericoloso.