Cercatore di funghi disperso in Valtellina da tre giorni: continuano le ricerche

Sono ormai tre i giorni dai quali Dante Ragazzi, un cercatore di funghi di 82 anni residente a Bologna, risulta essere disperso sulle montagna di Aprica (Sondrio), nel cuore della Valtellina. Questa mattina, venerdì 8 agosto, sono riprese le operazioni di ricerca.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti risalirebbero a martedì scorso, il 5 agosto 2025, quando Ragazzi si sarebbe allontanato dal luogo dove risiedeva in villeggiatura con un cestino in vimini dicendo che si sarebbe recato in località Magnolta, nel territorio comunale di Aprica, per cercar funghi. Da allora, però, l'uomo non ha più fatto ritorno a casa. L'allarme è scattato alla sera dello stesso giorno. Sono state immediatamente attivate le operazioni di ricerca e salvataggio con gli operatori del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, stazione di Aprica, con i militari del Sagf-Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e i volontari della Protezione Civile.

Le ricerche sono attive da allora, focalizzate sul versante della montagna dove l'uomo è stato visto per l'ultima volta. Al momento, infatti, gli operatori sarebbero ancora impegnati a setacciare la vasta area boschiva della Magnolta, ma purtroppo sino a ieri sera inoltrata ancora nessun risultato. Le operazioni di ricerca hanno ripreso questa mattina, venerdì 8 agosto, e continueranno per tutta la giornata.