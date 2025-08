Escursionista cade per 200 metri in Valmasino, trovato morto Federico Beltrami: era scomparso da ieri

Immagine di repertorio

Questa mattina in Valmasino, in provincia di Sondrio, è stato ritrovato il corpo senza vita dell'escursionista Federico Beltrami. Le ricerche erano scattate nella tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 agosto, dopo la segnalazione di alcune persone che hanno detto di averlo visto cadere in una zona molto impervia nei pressi della località San Martino. Beltrami aveva 38 anni ed era residente a Milano.

Le operazioni di soccorso si erano attivate attorno alle 19:00 di ieri, su segnalazione di un gruppo di escursionisti che diceva di aver assistito alla caduta. Per le ricerche sono state mobilitate le squadre del CNSAS, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, e i militari del SAGF, il soccorso alpino della guardia di Finanza. Con loro erano impegnati anche i carabinieri della stazione di Sondrio. Come riporta il portale dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, sul posto erano stati mandati anche gli elicotteri dell'elisoccorso.

I primi sopralluoghi non avevano dato esito positivo e le ricerche si erano interrotte attorno alle 22:00 di ieri sera, per poi riattivarsi all'alba di oggi, lunedì 4 agosto. Gli operatori hanno trovato il corpo senza vita di Beltrami questa mattina. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che l'alpinista sia scivolato per circa 200 metri durante un'escursione in quota, finendo in un luogo difficilmente raggiungibile.