Cercatore di funghi disperso in Valtellina da una settimana: trovato il corpo di Dante Regazzi in un dirupo

Nel corso della giornata di oggi, martedì 12 agosto, è stato ritrovato il corpo dell'82enne Dante Regazzi, il cercatore di funghi bolognese che risultava disperso da martedì scorso sui boschi di Aprica (Sondrio), un comune nel cuore della Valtellina. Il pensionato ha perso la vita cadendo in un dirupo.

Dante Regazzi, dalla scomparsa al ritrovamento del corpo

L'82enne era scomparso lo scorso 5 agosto, quando si era allontanato dal luogo dove risiedeva in villeggiatura con un cestino in vimini dicendo che si sarebbe recato in località Magnolta, nel territorio comunale di Aprica, per cercar funghi. Da allora, però, l'uomo non aveva più dato sue notizie e non aveva mai fatto ritorno a casa.

Così, la sera dello stesso giorno, era scattato l'allarme e, con lui, le operazioni di ricerca e salvataggio degli operatori del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, stazione di Aprica, con i militari del Sagf-Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e i volontari della Protezione Civile. Inizialmente le ricerche si sono focalizzate sul versante della montagna dove l'uomo è stato visto per l'ultima volta per poi estendersi anche alle zone circostanti.

Dopo una settima di ricerche, Regazzi è stato trovato morto dall'equipaggio del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio che stava sorvolando a bordo di un elicottero un'ampia zona montana. Il cadavere del pensionato è stato individuato in fondo a un dirupo tra la località del bivacco Aprica e il Dosso Paso', a circa 2300 metri di quota. Al momento, sarebbero in corso le operazioni di recupero del corpo da parte dei militari del Sagf con i Vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Aprica.