Cade in un negozio e si rompe il femore: chiede un risarcimento da 300mila euro Una donna di 69 anni è caduta all'interno di un negozio di Olgiate Comasco, comune che si trova in provincia di Como. Ha richiesto un risarcimento da 300mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Lo scorso giovedì 16 gennaio una donna di 69 anni sarebbe caduta all'interno di un negozio di Olgiate Comasco, comune che si trova in provincia di Como. La 69enne si è rotta il femore. Dopo l'incidente ha chiesto un risarcimento da trecentomila euro. La prima udienza, durante la quale si deciderà sul da farsi, si svolgerà domani, mercoledì 29 gennaio, al tribunale civile di Como.

La notizia è stata raccontata dal quotidiano La Prealpina. La donna si era recata nel negozio per effettuare alcuni acquisti. Una volta scelto il necessario, è andata alla cassa per pagare. Dopo averlo fatto, è stata richiamata da un addetto per un controllo sulla merce. E proprio in quel frangente è caduta e si è rotta il femore. Sembrerebbe che sia inciampata su un dislivello che non sarebbe stato segnalato nei pressi della soglia di ingresso e uscita.

Trasferita in ospedale, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e adesso sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione. Alla luce di tutto quello che è accaduto, ha deciso di richiedere un risarcimento da trecentomila euro per le gravi conseguenze fisiche e psicologiche che l'incidente le avrebbe causato.

La prima udienza di comparizione delle parti è in programma proprio per domani e si svolgerà davanti al tribunale civile di Como. Da qui in poi, i giudici dovranno cercare di capire se la cifra richiesta sia congrua o meno. Nelle prossime settimane potrebbero esserci quindi aggiornamenti sulla vicenda.