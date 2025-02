video suggerito

Le lasciano un ago nell’addome, la paziente fa causa e i medici e gli infermieri risarciscono l’Asst Dodici anni fa all’ospedale San Leopoldo Mantic di Merate (Lecco), una donna ha subito un’operazione chirurgica. L’equipe le ha poi lasciato un ago di sutura nell’addome. L’ospedale l’ha risarcita, ma adesso l’equipe ha risarcito l’Asst. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dodici anni fa, il 13 luglio 2012, all'ospedale San Leopoldo Mantic di Merate (Lecco), una donna ha subito un'operazione chirurgica. È stata sottoposta a un'isterectomia, che prevede l'asportazione dell'utero. L'equipe le ha poi lasciato un ago di sutura nell'addome.

La paziente ha poi fatto causa e ha ottenuto un risarcimento dall'azienda sociosanitaria territoriale. Oggi sono però il primo chirurgo e la seconda chirurga, l'infermiera strumentista, altre due infermiere e un medico volontario a dover pagare il danno all'Asst di Lecco.

Come riportato dal quotidiano Il Giorno, nei mesi scorsi la Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha citato tutti e sei in giudizio. Ha chiesto loro di versare all'Asst ben 70.395,50 euro. Il primo chirurgo (che non lavora più all'ospedale San Leopoldo) avrebbe dovuto versare 21.384,30 euro, la seconda (nemmeno lei lavora più al San Leopoldo) avrebbe dovuto versare 21.004,80 euro, l'infermiera strumentista ne avrebbe dovuto versare 10.502,40 euro, le altre due infermiere ne avrebbero dovuto versare 7.001,60 a testa e infine il medico volontario ben 3.500,80 euro.

Leggi anche Gira per 3 anni i soldi della scuola sui propri conti: ex dirigente scolastica deve risarcire 156mila euro

Tutti e sei hanno chiesto di poter accedere al rito abbreviato e hanno poi chiuso la causa con il pagamento del 35 per cento della somma contestata a ognuno. Il 30 gennaio il collegio, presieduto da Antonio Marco Canu, ha dichiarato estinto il giudizio. Tutti hanno versato complessivamente 25.863,70 euro all'Asst.