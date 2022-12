Cade dalla finestra mentre pulisce i vetri di casa: morto un uomo Un uomo di 59 anni è morto, in provincia di Pavia, mentre puliva i vetri del suo appartamento: è infatti precipitato dal secondo piano ed è morto sul colpo.

Stava pulendo i vetri di casa quando è precipitato nel vuoto, morendo poi sul colpo: è quanto accaduto a Mortara, comune in provincia di Pavia, nella giornata di sabato 24 dicembre 2022, alla Vigilia di Natale. La vittima, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, si chiamerebbe Vincenzo Musella. Sul posto sono intervenuti, oltre ai medici e ai paramedici del 118, anche le forze dell'ordine. Al momento sembrerebbe trattarsi di un incidente domestico.

Il 59enne, che è originario di Napoli, stava pulendo i vetri del suo appartamento che si trova al secondo piano in corso Cavour. A un certo punto, ha perso l'equilibrio ed è caduto: gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che costarne il decesso. L'uomo, con ogni probabilità, è morto sul colpo.

Escluso coinvolgimento di altre persone

Insieme ai soccorritori, c'erano anche i carabinieri del comando locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. È intervenuto anche il medico legale per escludere l'ipotesi che potessero essere coinvolte altre persone. Dai segni trovati sul colpo ha escluso che potesse esserci un intervento o una responsabilità terza confermando quindi che si sia trattato di un incidente.

Alla luce di questi elementi, il magistrato di turno ha quindi deciso di non disporre né l'autopsia né di richiedere altri accertamenti. In questo modo, è stato possibile riconsegnare la salma ai familiari che hanno così potuto dare un ultimo saluto al loro caro morto tragicamente.