video suggerito

Cade dalla bici sulla pista ciclabile nel Bresciano, trovato in arresto cardiaco: è gravissimo Incidente a Mazzano (Brescia). Un uomo è caduto dalla sua bicicletta mentre percorreva la strada ciclabile. È in fin di vita. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 10 giugno, si è verificato un incidente a Mazzano, un comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo è caduto dalla sua bicicletta mentre percorreva la strada ciclabile di via San Zeno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo intervento. L'incidente è avvenuto alle 11.30. L'uomo, un 75enne di cui non si conoscono nome e cognome, è caduto dalla sella. Non sembrerebbero esserci altri mezzi coinvolti. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto infermieristica.

L'uomo è stato trovato in gravi condizioni: era infatti in arresto cardicircolatorio. È stato portato in ospedale con manovre di rianimazione in corso. Lo hanno ricoverato alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni sono gravissime: è infatti in fin di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore si potranno avere dettagli in più.