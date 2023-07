Cade dalla bici e viene travolto dall’auto guidata dalla moglie, morto un 53enne Un 53enne di Prevalle (Brescia) è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla moglie. Forse a causa del maltempo, l’uomo potrebbe essere scivolato o la donna potrebbe averlo travolto per la scarsa visibilità.

A cura di Enrico Spaccini

Un 53enne è stato investito nella serata di ieri mercoledì 19 luglio a Prevalle, in provincia di Brescia, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a circa 100 metri di distanza dalla sua abitazione. A travolgerlo, poco prima delle 22 quando il paese era colpito dalla forte pioggia e dalla grandine, è stata sua moglie che si trovava alla guida della propria auto e che lo stava seguendo. A bordo c'era anche la loro figlia di 18 anni.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato lungo via Manzoni, nel centro di Prevalle. Non è ancora chiara la dinamica esatta, ma pare che il 53enne, di origine indiana, stesse procedendo verso casa con la sua bicicletta mentre a pochi metri di distanza lo stava seguendo sua moglie 45enne alla guida di una Suzuki. Per motivi ancora non noti, raggiunta la rotatoria di via Dante Alighieri, l'uomo è finito sotto le ruote dell'auto ed è deceduto poco dopo.

Probabilmente, il 53enne è scivolato da solo a causa dell'asfalto bagnato, visto che in quei minuti stava grandinando. Oppure, la moglie potrebbe averlo urtato per errore, o per una frenata improvvisa del marito o per la scarsa visibilità provocata dalle precipitazioni.

L'intervento dei soccorsi e le testimonianze dei residenti

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi e il personale sanitario. Il 53enne è morto sul colpo, mentre la donna di 45 anni alla guida dell'auto è stata trasportata all'ospedale di Gavardo in codice giallo.

Pare che alcuni residenti abbiano assistito alla scena, perciò presto saranno sentiti dagli inquirenti.