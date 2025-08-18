Cade da un muretto mentre suona nella banda di paese a Leffe: è morto Luigi Bordogna

Sabato mattina Luigi Bordogna, pensionato 64enne, è morto mentre suonava nella banda di Leffe (Bergamo). L’uomo è precipitato da un’altezza di 3 metri e ha battuto la testa mentre era seduto su un muretto in attesa di suonare.

Luigi Bordogna (Fonte: Facebook).

Qualche giorno fa Luigi Bordogna, "Gigi" per gli amici, pensionato di 64 anni, è morto mentre suonava nella banda di Leffe, in provincia di Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che l'uomo sia precipitato da un'altezza di tre metri mentre era seduto su un muretto davanti alla chiesa di San Rocco in attesa di suonare. Sbilanciandosi dal muretto, sarebbe caduto sulla strada sottostante al sagrato battendo la testa. Non è chiaro per quale motivo abbia perso l'equilibrio mentre era seduto: si pensa a un malore improvviso.

Tutto è successo la mattina di sabato 16 agosto poco prima delle 11:00. Bordogna si trovava fuori dalla chiesa insieme agli altri membri della banda, in attesa che finisse la messa per suonare. Mentre aspettava il 64enne si era seduto su un muretto, quando i suoi compagni l'hanno visto accasciarsi verso l'esterno candendo sulla strada sottostante. I soccorritori arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo ma per il pensionato non c'è stato nulla da fare.

Bordogna era in pensione da circa un anno e mezzo dopo aver lavorato in una ditta locale che si occupa di stampe grafiche. Appassionato di musica, era uno dei pilastri della banda di Leffe nella quale suonava il clarinetto, che aveva imparato ad usare fin dalle scuole medie. Il 64enne condivideva questa passione con lo zio, morto solo pochi mesi fa. I due erano molto legati e si vedevano spesso in giro per il paese mentre andavano a bere il caffè. Questa mattina si sono tenuti i funerali di Bordogna e la banda di Leffe si è esibita con una marcia in suo onore. "È stata una disgrazia. Sentiremo tutti quanti la sua mancanza" ha detto il sindaco di Leffe, Marco Gallizioli.