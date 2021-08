Cade da un dirupo e finisce in un torrente: anziana salvata dai vigili del fuoco Una donna di 74 anni è stata salvata ieri sera a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco, alle pendici del monte San Genesio, dopo che è precipitata in un torrente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperarla. È stata poi trasportata con un elicottero in codice rosso all’ospedale Di Circolo di Varese.

A cura di Ilaria Quattrone

I soccorsi mentre salvano l’anziana (Fonte: Vigili del fuoco)

Una donna di 74 anni è precipitata in un torrente nella giornata di ieri, domenica 22 agosto: è successo a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco, alle pendici del monte San Genesio. L'anziana è stata salvata da una squadra di vigili del fuoco. Dopo essere stata recuperata, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Di Circolo di Varese dove è stata ricoverata. Non è ancora chiaro come sia potuto verificarsi l'incidente. Sul posto anche i carabinieri per ricostruirne la dinamica.

La 74enne trasportata in codice rosso all'ospedale Di Circolo

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 18.43 di sera. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze. È stato anche fatto decollare un elicottero. Con i soccorsi è arrivato il nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco che hanno dato iniziato alle operazioni di recupero. La donna è stata trovata viva ed è stata portata in salvo. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Di Circolo di Varese.

A Bergamo recuperato il corpo di un ragazzo di 26 anni

Qualche giorno fa è stato recuperato il corpo di un ragazzo di 26 anni che è precipitato sul pizzo Coca a Valbondione, in provincia di Bergamo. Il corpo è stato recuperato dopo 24 ore perché, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, è stato difficile per i soccorsi svolgere tutte le operazioni. Una volta trovato, per il 26enne non c'è stato nulla da fare: probabilmente è morto sul colpo. La salma è stata quindi riportata in cima. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda.