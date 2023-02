Cadavere di una donna trovato in un’auto parcheggiata sulla spiaggia, indagano i carabinieri Il cadavere di una donna 40enne è stato trovato sui sedili posteriori di un’auto parcheggiata su una spiaggia di Lecco. I carabinieri stanno indagando sul caso e non escludono alcuna ipotesi.

A cura di Enrico Spaccini

L’auto trovata sulla spiaggia a Rivabella (foto da Facebook)

La Fiat Panda bianca era parcheggiata su una spiaggia in località Rivabella, a Lecco, con le ruote anteriori immerse in acqua nel lago di Garlate. Sui sedili posteriori, all'alba di questa mattina (lunedì 6 febbraio) è stato trovato il cadavere di una donna. Non è ancora nota la sua identità, gli accertamenti sono ancora in corso, ma dovrebbe avere un'età compresa tra i 40 e i 45 anni.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni operai che stavano lavorando in quella zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Lecco, i sanitari con un'ambulanza della Croce Verde Bosisio e l'automedica, e i carabinieri, sono intervenuti anche i sommozzatori da Milano che stanno scandagliando le acque del lago. Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alle cause della morte della donna e al momento non escludono alcuna ipotesi. Dai primi rilievi, non sono stati trovati segni evidenti di violenza sul corpo della donna.

L'auto è risultata essere intestata a un uomo residente a Livorno.

Articolo in aggiornamento