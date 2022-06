Cadavere di un 80enne trovato in una pozza di sangue, indagano i carabinieri Il cadavere di un uomo di 80 anni è stato trovato in una pozza di sangue a Cuggiono, nel Milanese. Indagano i carabinieri.

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto nella mattinata di ieri, lunedì 27 giugno, a Cuggiono, paese della provincia di Milano. Il cadavere dell'anziano è stato rinvenuto in una pozza di sangue in un appartamento di via Montebello.

Scattato immediatamente l'allarme, gli operatori sanitari sopraggiunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In via Montebello sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia locale e i vigili del fuoco. Secondo quanto comunicato dall'Arma, al momento l'ipotesi principale porta alla morte a seguito di cause naturali. L'uomo, hanno raccontato i vicini, era irreperibile da un paio di settimane.

