Bus con a bordo gli studenti prende fuoco: le fiamma partite da una pozza di benzina Oggi sabato 28 maggio un bus con a bordo degli studenti che stavano andando a scuola ha preso fuoco: ad accorgersene agli altri automobilisti che hanno avvisato l’autista.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di pausa alla periferia di Cremona. Alle prime ore di oggi sabato 28 maggio un bus con a bordo degli studenti che stavano andando a scuola ha preso fuoco: i fatti sono accaduti all'altezza della frazione cremonese di Cavatigozzi. Sul posto si sono precipitati due veicoli dei vigili del fuoco impegnanti immediatamente a spegnere le fiamme. Al momento non risultano feriti: tutti gli studenti sono scesi in tempo dal mezzo. Ora si sta lavorando per cercare di risalire alle cause del rogo.

Stando a quanto ha raccontato una studentessa ai media locali, "stavamo viaggiando sul mezzo quando abbiamo sentito un forte odore di bruciato". Poco dopo al mezzo si affianca una macchina che comunica all'autista che il bus stava prendendo fuoco. "Siamo scesi tutti immediatamente e abbiamo visto una pozza di benzina che aveva preso fuoco per motivi sconosciuti". Per fortuna nessuno è rimasto ferito. In poco tempo tutte le fiamme sono state spente.

Bus prende fuoco all'altezza di Varenna

L'estate scorsa a prendere fuoco era un altro pullman pieno di ragazzini che stavano andando in vacanza con l'oratorio. Mentre si trovavano in una galleria di Varenna, in provincia di Lecco. A bordo c'erano venticinque minori, tutti salvati dall'autista. Per sicurezza sono stati portati per accertamenti in ospedale. "Non ci ho pensato due volte e ho fatto uscire tutti i bambini dal bus prima che prendesse fuoco", ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it Mauro Mascetti. Lui, insieme all'accompagnatore Giovanni Lo Dato, hanno fatto in modo che nessuno dei 24 ragazzini a bordo si facessero male.