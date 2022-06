Camion prende fuoco sulla tangenziale Nord: le condizioni del conducente Un camion ha preso fuoco a Sesto San Giovanni. Le fiamme sembrano essere partite dal rimorchio che trasportava gomma piuma. Il conducente se n’è accorto in tempo e si è salvato.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Alle porte di Monza, nella notte tra lunedì e martedì 14 giugno, un camion ha preso fuoco lungo la tangenziale Nord (A52). L'incendio è avvenuto all'altezza di Sesto San Giovanni (Milano), lungo le corsie in direzione sud. Le fiamme sarebbero divampate dal rimorchio del mezzo pesante, arrivando infine a distruggere l'intero mezzo. Quando si è accorto di quanto stesse accadendo, il conducente è riuscito ad accostare al bordo della carreggiata e a mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estinguere il fuoco. Un lavoro che si è rivelato più impegnativo del previsto, soprattutto per mettere in sicurezza l'area intorno al mezzo. Sembra che il camion trasportasse della gomma piuma. Il carico è stato completamente ridotto in cenere, ma l'incendio non ha provocato feriti. La colonna di fumo era talmente alta che è stata notata anche a distanza.

