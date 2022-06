Violento incidente auto-moto: morto il centauro, la compagna rischia di perdere un piede Un motociclista di 57 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Lonato a seguito di un violento incidente stradale. Ferita anche una donna di 48 anni, compagna del centauro, che ora rischia di perdere un piede.

È morto sul colpo Sergio Mason, motociclista di 57 anni originario di Pozzolengo ma da tempo residente a Monzambano che nel pomeriggio di ieri è andato a schiantarsi con la sue due ruote lungo la strada provinciale 567. L'uomo, che viaggiava in compagnia della compagna, una donna di 48 anni rimasta gravemente ferita, è spirato per via del violento impatto con una Volkswagen Golf condotta da un 36enne.

Il violento quanto inaspettato impatto con il veicolo non ha lasciato scampo a Mason. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e due ambulanze ma purtroppo i paramedici non sono riusciti a salvargli la vita. Il 57enne è stato dichiarato morto in loco. Soccorsa urgentemente invece la compagna che, dopo una prima stabilizzazione, è stata trasferita al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Secondo quanto comunicato, rischia di perdere un piede.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Desenzano e Montichiari che hanno perimetrato e deviato il traffico consentendo ai soccorritori di operare. Secondo una primissima ricostruzione, la moto di Mason, che viaggiava a velocità sostenuta, non sarebbe riuscita ad evitare l'impatto con la Golf mentre questa stava effettuando, pare, un'inversione di marcia. La manovra sarebbe stata improvvisa. Una volta colpito il veicolo, la moto è stata sbalzata di qualche metro non lasciando scampo al centauro. Sergio Mason lasca un figlio, Federico, di 22 anni, la ex moglie e la compagna ora ricoverata a Brescia.