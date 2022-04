Bus con 50 studenti a bordo prende fuoco: a dare l’allarme una ragazza Un bus con una cinquantina di studenti a bordo ha preso fuoco verso le 14.30 di oggi martedì 26 aprile a Roccafranca, comune in provincia di Brescia. Tutti hanno fatto in tempo a scendere prima che l’autobus venisse avvolto dalle fiamme.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nel pomeriggio di oggi martedì 26 aprile a Roccafranca, comune in provincia di Brescia. Stando alle primissime informazioni un bus con a bordo circa 50 studenti mentre viaggiava sulla provinciale ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire: i passeggeri erano tutti ragazzi dell'istituto professionale di Calcio, comune della Bergamasca, tra i 14 e i 18 anni, che erano saliti sul bus poco prima le 14.30 per fare ritorno a casa.

A dare l'allarme è stata una studentessa che ha sentito subito la puzza di bruciato e ha allertato l'autista. Subito il mezzo è stato fermato e i ragazzi sono stati fatti scendere per poi allontanarli di corsa dal velicolo. Il conducente ha chiamato subito il 112: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Orzinuovi con due mezzi autopompa, la polizia locale e i carabinieri di Chiari. Intanto il bus era stato già avvolto dalle fiamme e una colonna di fumo denso, come riporta Brescia Today, era visibile anche da chilometri di distanza. Resta ancora da capire l'origine dell'incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.