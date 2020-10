in foto: Foto Fb: Sei di Buccinasco se…

Lo schianto poteva portare a conseguenze ben peggiori di quelle che si sono concretizzate. Uno spaventoso incidente, verificatosi nel pomeriggio di oggi, martedì 13 ottobre verso le 14, a Buccinasco, alle porte di Milano, poteva costare molto caro ad una ragazza, conducente di una Fiat Panda che si è ribaltata.

Auto si ribalta, miracolosamente illesa la conducente

Secondo quanto ricostruito, la giovane – di cui non sono note le generalità – avrebbe perso il controllo della sua auto all'altezza di una rotatoria. Sul posto, dopo la richiesta di aiuto all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza, raggiunti successivamente anche dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Fortunatamente, la ragazza è stata trovata totalmente illesa. Estratta dall'abitacolo, è stata medicata sul posto: se l'è cavata solamente con un grande spavento. Nel frattempo i pompieri hanno messo in sicurezza l'area mentre i vigili hanno avviato tutti i rilievi del caso. La polizia locale dovrà ora ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato la perdita di controllo dell'auto da parte della ragazza, per la quale il trasferimento in ospedale non è stato necessario.

Tragedia a Grosio, agricoltore precipita in un burrone col trattore e muore

Altro brutto incidente nel pomeriggio a Grosio, paesino in provincia di Sondrio, dove un uomo di 53 anni ha tragicamente perso la vita a seguito dell'uscita di strada del trattore che guidava. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un agricoltore, stava percorrendo una strada stretta quando il veicolo si è ribaltato precipitando in un burrone. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ferita invece una donna le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni.