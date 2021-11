Bryan Adams positivo al Covid: la scoperta una volta atterrato a Malpensa Il cantautore canadese Bryan Adams è risultato positivo al Covid per la seconda volta in un mese: è risultato positivo al tampone una volta atterrato all’aeroporto di Malpensa.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora un tampone positivo per Bryan Adams. Il cantautore canadese è risultato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. La triste sorpresa quando oggi 25 novembre alle 13 è atterrato a Malpensa con un volo proveniente da New York. Lo ha raccontato la stessa rockstar di 62 anni sui social: "Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto", si legge sulla sua pagina social. Adams ha precisato fin da subito al personale sanitario di essere vaccinato con due dosi: all'arrivo in aeroporto a fatto tutti i controlli del caso perché aveva qualche linea di febbre dopo il volo Emirates New York-Milano.

Bryan Adams a Milano per la presentazione del calendario Pirelli

Il suo tampone una volta in aeroporto è risultato positivo, si tratta della seconda volta in pochi giorni. Solo lo scorso mese Bryan Adams era stato costretto alla quarantena obbligatorio e così aveva rinunciato alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame in onore di Tina Turner, con cui aveva duettato nel 1985. Ora scatta di nuovo l'obbligo della quarantena: questa volta, a differenza di qualche settimana fa quando era completamente asintomatico, il cantautore ha avuto qualche linea di febbre. E così ora saltano anche tutti i suoi impegni milanese: il cantante canadese avrebbe potuto fare un salto al musical "Pretty Woman" in programma al Teatro Nazionale. Dello spettacolo la rockstar ha composto le musiche. Ma l'evento a cui aveva confermato la sua partecipazione era la presentazione del calendario Pirelli in programma per lunedì 29 novembre: il calendario infatti conterrà alcuni scatti fotografici del cantante.