Positivo al Covid l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini È risultato positivo al Covid l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini: la notizia è stata resa pubblica durante la seduta del Consiglio regionale di oggi.

A cura di Giorgia Venturini

Al settimo giorno di fila del Consiglio regionale in cui si discute sulla nuova legge sanitaria è arrivata la notizia di un caso di positività: è risultato positivo al Covid l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini. La notizia è stata infatti resa pubblica durante il dibattito: Caparini fortunatamente sta bene. Ora si sta cercando di capire chi sono i contatti stretti che ha avuto in questi sette giorni di lavoro: certo ad oggi è che tra questi non risulta il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Intanto ci si sta organizzando: martedì prossimo verranno fatti i test molecolari sui consiglieri e su tutti i dipendenti del Personale presenti al Pirellone in questi giorni. L'organizzazione su come avverranno i test lo ha spiegato anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi: "In accordo con la cabina di regia, abbiamo organizzato per martedì dalle ore 9 la possibilità per ogni consigliere regionale e per chi ha lavorato in quest'Aula di effettuare un test molecolare su base volontaria, qui in Consiglio regionale". Questo caso di positività non fermerà però i lavori in Consiglio che si riunirà di nuovo domani mattina per iniziare la votazione sulla legge di revisione della sanità.

I giorni di discussione al Pirellone

Sono giorni e giorni di discussione questi in Consiglio: le opposizioni stanno presentando le loro proposte di modifica per un totale di 4600 ordini del giorno e 1900 emendamenti. Tanti quindi gli interventi in programma: il partito democratico ha previsto 80 ore di intervento dove interverranno tutti i suoi quattordici consiglieri, attraverso 310 emendamenti, sostitutivi in larga parte agli articoli del progetto di legge firmato dalla vicepresidente e assessora al welfare regionale Letizia Moratti e dal governatore lombardo Attilio Fontana, oltre a 960 ordini del giorno di merito. Il Movimento Cinque Stelle invece ha annunciato che presenterà cinquemila atti per un totale di duecentocinquanta ore di interventi. Bisognerà capire se questo caso di positività in giunta porterà a uno stop della discussione.