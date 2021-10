Brescia, tredicenne investita mentre attraversava la strada: è grave Ieri una ragazzina di tredici anni è stata investita mentre stava attraversando la strada a Brescia, in via Triumpilina. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che effettuerà i rilievi per stabilire eventuali responsabilità. La ragazzina è stata trasportata in codice rosso al Civili pediatrico di Brescia.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Grave incidente ieri, sabato 23 ottobre, nel primo pomeriggio a Brescia. Intorno alle 14, in via Triumpilina 163, una ragazzina di tredici anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi ai medici e paramedici intervenuti sul posto.

Trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Civili di Brescia

I soccorsi, giunti tempestivamente dopo la chiamata alla centrale operativa, arrivata alle 14.13, hanno trasportato la 13enne all'ospedale Civili pediatrico di Brescia. Sul luogo dell'incidente sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Brescia. Spetterà adesso agli agenti ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la ragazzina stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da una macchina.

Incidente in bici: grave un bimbo di undici anni

Altro incidente nella giornata di ieri che coinvolge un minore in Lombardia. Un bimbo di undici anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente in bicicletta in un parco attrezzato in via degli Ulivi. I medici e paramedici del 118 intervenuti al bike park, visto il forte impatto tra il manubrio e l’addome del ragazzino, temevano delle lesioni interne. Il ragazzino, una volta visitato dai medici dell'ospedale, è stato accettato in codice giallo. Fortunatamente sono state quindi scongiurate le conseguenze più gravi della caduta. L'undicenne era stato stabilizzato sul posto dai soccorritori.