Boom di vaccinazioni tra i giovani in Lombardia: vaccinati o prenotati tre adolescenti su quattro Grande adesione da parte dei giovani alla campagna vaccinale della Lombardia: nella fascia tra i 12 e i 19 anni sono stati vaccinati o hanno prenotato il 74,3 per cento dei ragazzi. Per quanto riguarda quelli tra i 20 e i 29 anni, si parla del 85,1 per cento di loro. L’obiettivo è soprattutto quello di riprendere l’anno scolastico in totale sicurezza: “La somministrazione della prima dose in questi giorni infatti permette di completare il ciclo vaccinale entro la prima decade di settembre. In questo modo – afferma la vicepresidente di Regione Letizia Moratti – l’inizio dell’anno scolastico, fissato in Lombardia per lunedì 13 settembre, avverrebbe in piena sicurezza, con soddisfazione di tutti”.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono il 74,3 per cento i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che in Lombardia sono stati vaccinati o hanno prenotato la propria somministrazione. A confermarlo è una nota stampa dell'assessorato al Welfare di Regione. In particolare sono 243.796 quelli completamente vaccinati, 156.908 coloro che sono in attesa di seconda dose e 109.551 prenotati che riceveranno il siero entro il 12 settembre: "Nell'ultimo mese stiamo assistendo con un po' di preoccupazione alla risalita dei contagi, più marcata per le fasce di età giovani e giovanissimi. Così, in questa fase della campagna vaccinale, abbiamo deciso – afferma la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione, Letizia Moratti – di mettere il focus su scuola e università. In effetti più alto sarà il numero di studenti vaccinati, maggiore sarà la possibilità di tornare in presenza o con pochissime limitazioni".

L'85 per cento dei giovani tra i 20 e i 29 anni ha aderito alla campagna

L'obiettivo è soprattutto quello di riprendere l'anno scolastico in totale sicurezza: "La somministrazione della prima dose in questi giorni infatti permette di completare il ciclo vaccinale entro la prima decade di settembre. In questo modo – continua la vicepresidente – l'inizio dell'anno scolastico, fissato in Lombardia per lunedì 13 settembre, avverrebbe in piena sicurezza, con soddisfazione di tutti". Anche per questo motivo dal 16 agosto è stata data priorità anche agli studenti universitari. Grande adesione anche tra i giovani tra i 20 e i 29 anni. In questa fasce l'adesione ha superato l'80 per cento, fermandosi all'85,1 per cento. In totale hanno aderito alla campagna 831.885 giovani. Di questi 604.372 sono completamente vaccinati, 175.368 stanno aspettando la seconda dose e 52.145 sono prenotati e riceveranno il vaccino entro il 12 settembre.

Come prenotare il proprio appuntamento

Per aderire alla campagna, basta registrarsi sul portale dedicato (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it). La somministrazione avverrà entro 24 o 48 ore. Questa settimana sono attivi solo il 65 per cento dei centri vaccinali. Entro fine mese, quando gran parte dei cittadini rientrerà dalle vacanze, la macchina vaccinale, assicurano dall'Assessorato, "riprenderà a funzionare a pieno regime".