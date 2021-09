Moratti: “Nelle terapie intensive della Lombardia ci sono solo non vaccinati” Ospite di Iceberg, programma di Telelombardia, l’assessore al Welfare e vice presidente della Regione Lombardia Letizia Moratti ha annunciato che “nelle terapie intensive della Lombardia non ci sono persone vaccinate, ci sono non vaccinati”, aggiungendo che “la notizia è questa e questo dovrebbe essere sufficiente a convincere gli indecisi”.

Lombardia tra i primi al mondo per vaccinazioni

L'ex sindaca di Milano ha snocciolato un po' di numeri, dicendo "con soddisfazione che 7,6 milioni di lombardi sono vaccinati, pari all'85 per cento della platea sopra i 12 anni". Poi, di questi, ha detto che "l'88 per cento con due dosi, il 99 per cento la prima. Siamo la prima regione in Italia grazie a un lavoro straordinario. Siamo tra i primi al mondo, siamo in zona medaglia". La Moratti ha poi sottolineato di essere molto fiera dei giovanissini, da cui "abbiamo avuto una risposta buona, pari al 73 per cento dai 12 ai 19 anni", molti dei quali, ovviamente, che hanno dovuto avere l'ok dei genitori, convinti con "l'idea di ripartire a scuola in sicurezza".

Fasce critiche i 30enni e i 40enni: Progetto con Confindustria

La vice presidente della Regione ha poi evidenziato come "una risposta eccellente l'abbiamo avuta anche dai 20enni con l'87 per cento di adesione: si sono resi conto che per muoversi la vaccinazione è il mezzo più sicuro". Restano infine ovviamente fasce ancora critiche, che "sono i 30enni e 40enni". Per loro, ha concluso Letizia Moratti, "abbiamo previsto un progetto con Confindustria Lombardia per incentivarli attraverso l'estensione dei vaccini dagli hub alle aziende".