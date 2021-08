La Lombardia resta in zona bianca, occupato solo il 2 per cento dei posti letto in terapia intensiva La Lombardia rimane in zona bianca. Lo ha annunciato ufficialmente il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, confermando che attualmente sul territorio è occupato solo il 2 per cento dei posti letto in terapia intensiva e area medica. Secondo il governatore questa è la dimostrazione dell’efficacia della campagna vaccinale.

A cura di Simona Buscaglia

La Lombardia resta in zona bianca. Dopo le previsioni positive, già annunciate nei giorni scorsi dalla vicepresidente regionale Letizia Moratti, adesso arriva l'ufficialità. "Con un'incidenza di 42,4 su 100 mila abitanti e il 2 per cento di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica – afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – anche questa settimana la nostra regione si conferma in zona bianca, nel monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute".

Fontana: "Risultato che conferma l'efficacia campagna vaccinale"

"Un risultato che – prosegue il governatore – conferma l'efficacia della vaccinazione che in Lombardia ha raggiunto percentuali vicine alla cosiddetta immunità di gregge". In Lombardia la campagna vaccinale sta proseguendo spedita anche ad agosto. Ieri sono stati annunciati gli ultimi numeri: si sono raggiunte le 13 milioni di dosi somministrate e sono 7,5 i cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale. Da oggi inoltre, per gli over 60 sarà possibile ricevere, negli hub vaccinali sparsi sul territorio, anche le dosi di Pfizer e Moderna. Questa possibilità è dovuta al rinforzo delle scorte, che ha permesso l'uso di Astrazeneca soprattutto per i richiami di coloro che lo hanno ricevuto già come prima dose. Per raggiungere chi manca ancora all'appello sono previste delle unità mobili che permetteranno la vaccinazione anche nei luoghi di vacanza in Lombardia.

"Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno lavorato a questa campagna e continuano a farlo – conclude il presidente Fontana – anche nel giorno di Ferragosto, insieme agli operatori di sanità pubblica che lavorano ininterrottamente da oltre un anno al tracciamento dei contatti".