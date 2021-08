In Lombardia raggiunti i 7 milioni di cittadini vaccinati Oggi la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti ha annunciato che sono stati raggiunti i 7 milioni di cittadini vaccinati con prima dose: “Arriviamo oggi a 7 milioni di cittadini vaccinati con prima dose, di questi 6 milioni hanno completato il ciclo vaccinale”. Segno per la vicepresidente che la campagna vaccinale continua anche d’agosto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Oggi in Lombardia si raggiungeranno i 7 milioni di cittadini vaccinati con prima dose. Ad annunciarlo questa mattina con un messaggio via Twitter è la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti: "Arriviamo oggi a 7 milioni di cittadini vaccinati con prima dose, di questi 6 milioni hanno completato il ciclo vaccinale". Poi l'assessora al Welfare spiega: "Si tratta del 66,6 per cento della popolazione over 12 lombarda". Un buon numero se si considera che la media nazionale è il 62 per cento tanto che la Moratti non manca di manifestare la sua soddisfazione di "una campagna vaccinale che continua a correre anche in agosto".

Al via la vaccinazione nelle farmacie

Dal 3 agosto un grande contributo lo danno le farmacie lombarde che hanno iniziato a vaccinare i lombardi over 60 nelle loro sedi. Si trattano dei primi giorni piloti che però vede coinvolte già 21 farmacie su tutto il territorio regionale: per semplificare le somministrazioni il vaccino somministrato sarà quello monodose di Jansenn (Johnson & Johnson). Non è che l'ultima iniziativa, insieme agli ambulatori mobili in giro per i quartieri di Milano, Brescia e Bergamo, messa in campo da Regione Lombardia per raggiungere tutti gli over 60 che non hanno ancora prenotato il loro vaccino sulla piattaforma di Poste italiane. Anche se il servizio al momento è offerto per gli over 60, sono molti i cittadini che chiamano le farmacie aderenti per avere informazioni. "Abbiamo ricevuto numerose telefonate, anche nei giorni scorsi, alcune chiedevano solo informazioni, ma in molti casi si trattava di giovani o di genitori che ci domandano per i figli", ha raccontato a Fanpage.it la dottoressa Raffaella Ferrari, titolare della farmacia Ambreck di via Stradivari, l’unica a Milano città dove si può accedere al servizio.

Delude la vaccinazione con i camper di Areu

Fino ad ora invece non sono stati raggiunti i numeri sperati con gli ambulatori mobili, o meglio dei camper messi a disposizione da Areu, attivi tra le vie di Milano, Brescia e Bergamo per raggiungere porta a porta gli over 60 non ancora vaccinati. La campagna speciale mobile in giro per i quartieri a Milano si è chiusa il 31 luglio, è terminata anche a Brescia, mentre a Bergamo andrà avanti fino all’11 agosto. Dai dati forniti a Fanpage.it dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia, riguardanti le prime dosi degli over 60 (si veda grafico sopra), le vaccinazioni complessive in questa fascia dal 21 luglio, cioè quando è iniziata ufficialmente la campagna, sono 23.119. Di questi 9.098 si sono prenotati e oltre 14mila non si sono prenotati: questi ultimi quindi potrebbero aver utilizzato il servizio nei camper o essersi presentati direttamente nei centri vaccinali, dove per loro ora non è necessaria la prenotazione.